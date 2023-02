Canalys, i tablet tengono nel Q4 del 2022. La vista sull'intero anno dei PC

Una vista comlpleta sull'andamento dell'intero anno delle attività di sell-in per il mercato mondiale di PC (compresi i tablet): Q4 2022 e tutto il 2022 . Le spedizioni di tablet sono cresciute in Q4, nonostante le sfide economiche

Secondo l’analista di mercato Canalys le spedizioni mondiali di PC (compresi i tablet) sono diminuite del 21% su base annua nel quarto trimestre del 2022, a 105,6 milioni di unità.

Le spedizioni di PC e tablet totali per l’anno 2022 hanno raggiunto le 434,5 milioni di unità, con un calo del 13% rispetto al 2021, quando sono stati spediti quasi mezzo milione di dispositivi.

Il mercato dei tablet si è dimostrato resiliente nel quarto trimestre, registrando una crescita delle spedizioni dell'1% per arrivare a 42,3 milioni di unità. Il 2022 si è concluso con un totale di 150,8 milioni di tablet spediti, in calo del 5% rispetto al 2021.

Le spedizioni di Chromebook hanno raggiunto i 3,6 milioni di unità nel quarto trimestre del 2022, con un calo del 10% annuo. Nell'intero anno 2022 sono state spediti 17,7 milioni di unità, segnando un forte calo del 48% rispetto ai massimi del 2021. Tablet

Le spedizioni di tablet in tutto il mondo sono cresciute dopo tre trimestri consecutivi di calo, con un modesto aumento dell'1% su base annua nel quarto trimestre del 2022. Apple ha mantenuto il primo posto in classifica, spedendo 19 milioni di unità e detenendo un'enorme quota di mercato del 46% in tutto il mondo come domanda rinnovata e il il lancio dei nuovi iPad M2 ha portato al successo. Samsung è arrivata seconda con 7,6 milioni di unità, con spedizioni in crescita del 10%, portandola a una quota di mercato del 18%. Amazon, al terzo posto, ha spedito 3,5 milioni di unità dopo un calo del 10% su base annua, scongiurando un calo maggiore con forti sconti sui suoi tablet Fire durante il Black Friday. Lenovo e Huawei sono arrivate al quarto e quinto posto, con forti ribassi rispettivamente del 51% e del 36%. Le spedizioni totali da parte di altri fornitori sono cresciute del 4%, evidenziando l'ingresso di nuovi fornitori nel mercato dei tablet. Spedizioni di tablet in tutto il mondo (quota di mercato e crescita annuale) Market Pulse di Canalys PC: Q4 2022

Nota: spedizioni unitarie in migliaia. Le percentuali potrebbero non raggiungere il 100% a causa degli arrotondamenti. Fonte: Canalys PC Analysis (spedizioni sell-in), febbraio 2023

"La domanda di tablet è rimasta sana nonostante il peggioramento delle condizioni economiche", ha affermato Himani Mukka, analista di Canalys. “Il leader di mercato Apple ha contribuito a guidare la crescita complessiva con il lancio di nuovi prodotti premium, dimostrando che i clienti risponderanno positivamente all'innovazione del settore. Anche sconti e promozioni significativi guidati da vendor e canale durante le festività natalizie hanno contribuito a stimolare la domanda mentre i consumatori cercavano di aumentare i propri budget. Tuttavia, sul fronte commercial, sia le aziende che i governi hanno adottato un approccio più cauto alla spesa IT, sospendendo alcuni piani di trasformazione digitale che includerebbero l'approvvigionamento di tablet".

“Nonostante il calo dal 2021, i volumi delle spedizioni di tablet nel 2022 sono stati ben al di sopra dei livelli pre-pandemia e le opportunità di crescita futura rimangono intatte”, ha aggiunto Mukka. “La necessità di digitalizzazione nell’ambito education rimane elevata nei mercati in via di sviluppo, la cui scelta spesso cade sui tablet rispetto ai notebook dati i vantaggi di prezzo e connettività. I vendor stanno compiendo sforzi per entrare in questo segmento e ottenere un vantaggio per primi. Anche i tablet hanno registrato un rinnovato interesse e innovazioni presentate al CES 2023, con particolare attenzione a miglioramenti della produttività e alle esperienze utente premium. I mobile worker, i prosumer, i touch point e i conference hub aziendali rappresentano frontiere commerciali in cui è probabile che i tablet trovino applicazione”. Spedizioni mondiali di tablet (quota di mercato e crescita annuale) Market Pulse di Canalys PC: 2022 Chromebook

Mentre i Chromebook hanno subìto un sesto trimestre consecutivo di calo, questo nel quarto trimestre è stato più lieve rispetto ai cinque trimestri precedenti, con spedizioni in decrescita del 10% su base annua. "Forti sconti al dettaglio e una spinta agli acquisti per le scuole hanno dato un po' di tregua al mercato dei Chromebook", ha affermato Ishan Dutt, Senior Analyst di Canalys. “Ma le spedizioni totali nel 2022 sono diminuite di quasi il 50% rispetto al 2021, sottolineando la misura in cui un 'ritorno alla normalità' ha influito sull’andamento del segmento. Con l'espansione in contesti commerciali a e la spesa dei consumatori destinata a essere limitata, i fornitori di Chromebook stanno aspettando il ciclo di aggiornamento dell'istruzione nei mercati chiave, come Stati Uniti, Giappone ed Europa, per contribuire a generare nuovamente volumi significativi. Di fronte all’attuale pressione sui bilanci del settore pubblico, Canalys prevede che quest’anno si registreranno solo nicchie di opportunità, poiché la liquidazione delle scorte a breve termine rimane un punto focale per i vendor e il canale. È probabile che si verifichi una crescita significativa solo nel 2024, quando i dispositivi acquistati durante il picco della pandemia raggiungeranno la fine della loro durata. Ci sarà anche l'opportunità di fornire prodotti di valore superiore poiché studenti e insegnanti hanno sviluppato aspettative più elevate rispetto ai dispositivi utlizzati. Con i programmi di studio digitali integrati nei sistemi educativi, la domanda a lungo termine di Chromebook è destinata a essere costante e ciclica". Spedizioni mondiali di Chromebook (quota di mercato e crescita annua) Market Pulse di Canalys PC: Q4 Spedizioni mondiali di Chromebook (quota di mercato e crescita annuale) Market Pulse di Canalys PC: 2022 I protagonisti del mercato

HP ha riguadagnato il primo posto nella classifica dei Chromebook ed è stato l'unico fornitore a crescere nel quarto trimestre del 2022, con spedizioni in aumento del 117% su base annua a poco più di un milione di unità.

Acer è scesa al secondo posto, registrando 710.000 spedizioni nel trimestre dopo un calo del 22%. Il resto dei primi cinque è rimasto invariato rispetto al terzo trimestre del 2022, con Lenovo al terzo posto con 550.000 unità spedite, in calo del 27%. Dell e Asus si posizionano al quarto e quinto posto, registrando rispettivamente un calo del 25% e del 37%. Spedizioni mondiali di PC (tablet inclusi) (quota di mercato e crescita annuale) Market Pulse di Canalys PC: Q4 2022 Nel mercato totale dei PC (desktop, notebook e tablet) nel quarto trimestre del 2022, Apple si è classificata al primo posto con 25,5 milioni di unità spedite, crescendo del 5% su base annua e ampliando la propria quota di mercato al 24%. Lenovo, al secondo posto, ha ceduto il primo posto ad Apple rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con 17,9 milioni di dispositivi spediti e un calo annuo del 32%. HP e Dell si posizionano al terzo e quarto posto, rispettivamente con 13,2 milioni e 10,9 milioni di unità spedite. Samsung, sostenuta dalla crescita dei tablet, completa la top five con una crescita del 6% su base annua e 8,3 milioni di dispositivi spediti. Spedizioni mondiali di PC (tablet inclusi) (quota di mercato e crescita annuale) Market Pulse di Canalys PC: 2022