MSP CyberSec Day, cybersecurity e MSP al centro dell'evento milanese

Il 24 febbraio si svolgerà a Milano la prima edizione dell’evento dedicato alla sicurezza targato Achab. Durante l'evento il tema sarà approfondito da tre punti di vista - protezione degli endpoint, protezione del cloud, sicurezza proattiva - grazie agli sponsor CyberCNS, Datto e Malwarebytes

Arriva a Milano MSP CyberSec Day, il primo evento del 2023 pensato e realizzato da Achab, azienda italiana specializzata nella distribuzione di software infrastrutturali a valore per le piccole e medie imprese, in programma il 24 febbraio presso l’Enterprise Hotel di Milano.

Il tema della cybersecurity è più che mai attuale e non più trascurabile in uno scenario di riferimento governato sempre più da nuovi attacchi informatici, nuove minacce, nuovi ransomware. Gli hacker moderni affinano le loro tecniche costantemente e così come la linea di attacco si evolve, è ora che anche quella di difesa si allinei e sia capace di stare al passo per contrastare gli attacchi.

Per proteggere le aziende, gli MSP di oggi devono abbandonare il vecchio approccio alla sicurezza basato sull’utilizzo del classico antivirus, il quale, ormai da qualche anno, non è sufficiente a garantire una protezione a 360°. Emergono sul mercato, invece, una serie di soluzioni che, se integrate a dovere e accompagnate dalle dovute best practice, sono in grado di garantire quella famosa sicurezza “multi-strato” di cui si sente sempre più parlare.

Proprio questo l’obiettivo di MSP CyberSec Day, un’intera giornata dedicata alla sicurezza e ai fornitori di servizi IT, durante la quale i partecipanti potranno avvicinarsi a tecnologie pensate per gli MSP e in grado di risolvere problemi concreti e attuali. Oltre a ciò, gli astanti potranno portare a casa diversi spunti di riflessione assistendo agli speech di valore previsti in agenda e confrontandosi con chi fa il loro stesso mestiere durante i numerosi momenti di networking previsti in agenda. Nel corso dell’evento verrà approfondito il tema della sicurezza da tre fondamentali punti di vista:

• protezione degli endpoint attraverso una soluzione per PC e server che permetta di intercettare sia il malware conosciuto, sia quello del futuro, tramite tecniche di intelligenza artificiale ma, soprattutto, che sia in grado di rimuovere e ripristinare i file colpiti dal ransomware;

• protezione del cloud: in un mondo che si sposta sempre di più verso questa direzione, è fondamentale proteggere dati e file che vi risiedono. Il cloud e, in particolare, Microsoft 365, ha infatti due livelli di protezione da poter implementare: reattivo (tramite backup) e proattivo (tramite sistemi di analisi comportamentale);

• sicurezza proattiva: i cybercriminali sono pronti a sfruttare qualsiasi falla per raggiungere i propri loschi fini. Ecco perché è importante effettuare costanti scansioni alla ricerca di vulnerabilità in modo da agire di conseguenza tramite l'applicazione di patch che le rimuovano o, per lo meno, che le riducano.

A rappresentare questi tre capisaldi ci saranno tre sponsor d’eccezione che, con le loro soluzioni, sapranno guidare gli MSP in questo percorso di transizione verso il cosiddetto approccio alla sicurezza a strati.

CyberCNS, la piattaforma cloud di vulnerability assessment che consente di rilevare, gestire e proteggere gli asset e le reti delle aziende in maniera semplice e automatizzata.

Datto, provider e leader di mercato che con le sue soluzioni innovative è in grado di coprire a 360° le esigenze degli MSP di tutto il mondo. Ad MSP CyberSec Day avrà modo di presentare alcune novità introdotte di recente nel portfolio di Achab come Datto SaaS Defense, che si pone l’obiettivo di mettere al sicuro i dati in cloud, e Datto EDR, la piattaforma che permette agli MSP di analizzare in tempo reale quello che succede sugli endpoint, in modo da poter intercettare le minacce di nuova generazione e reagire tempestivamente.

Malwarebytes, la moderna piattaforma di sicurezza che unisce Endpoint Protection ed EDR d’avanguardia con strumenti di prevenzione e tool di remediation. Una suite semplice ma completa di prodotti di sicurezza contro virus e malware che estende le capacità di un semplice antivirus studiata a misura di MSP e in grado di supportare ogni sistema operativo come Windows, Mac e Linux.

In agenda non mancheranno inoltre speech di valore tenuti da esperti del settore come Stefano Fratepietro, Ceo di Tesla Consulting e Direttore di Be | Shaping the Future che illustrerà una serie di casi di pubblico dominio per far apprendere a pieno il concetto di lesson learned nella Cybersecurity e Petar Jr. Pranic, Red Team Manager di Shielder, che farà chiarezza su cosa sia un Red Teaming Assessment (RTA), sul perché non tutte le aziende siano pronte a subirne uno e su quali siano i più comuni pitfall rivelabili durante attività di questo tipo.

“Sono entusiasta all’idea che Achab abbia organizzato questo evento dedicato alla sicurezza a 360° durante il quale i Partner potranno sì vedere alcune delle migliori soluzioni disponibili sul mercato all’opera, ma anche e soprattutto potranno riflettere sul tema della sicurezza in senso più ampio, inteso come strategia da attuare su diversi piani e non più come concetto limitato alla ricerca del singolo prodotto di protezione. Tutto questo, grazie a speech di valore tenuti dagli sponsor e da figure di spicco nel panorama di riferimento,” commenta Claudio Panerai, Director of Portfolio di Achab. “In un contesto IT così fluido e poco definito nel quale gli hacker di tutto il mondo attaccano senza sosta grandi e piccole imprese con tantissime modalità sempre diverse tra loro, appare chiaro come mai come prima d’ora sia necessario un cambio di rotta e di pensiero che veda un approccio più maturo e stratificato alla sicurezza.”