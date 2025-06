Elmat nuova partnership con Teltonika

Una collaborazione strategica per offrire una soluzione europea di alta qualità

Nuova partnership distributiva per Elmat: questa volta si tratta della distribuzione delle soluzioni Teltonika Networks con l'obiettivo di offrire ai partner e ai system integrator un brand con un prodotto di alta qualità, facile da integrare e con un supporto tecnico continuativo che, unito all’esperienza e alla competenza del team Elmat, può fare la differenza in un progetto.

Teltonika offre soluzioni per la connettività di rete, progettate e prodotte interamente in Lituania. Così, grazie a un controllo diretto su tutta la filiera, garantisce standard qualitativi elevati, continuità produttiva, tempi di consegna affidabili e piena conformità con le normative europee.

Il suo portafoglio prodotti è ampio e include router e gateway industriali con connettività 4G/5G, WiFi, Ethernet e LoRaWAN, ideali per scenari applicativi come energia, trasporti, videosorveglianza, smart city e building automation. Inoltre, la varietà di configurazioni disponibili, come il supporto a doppia SIM e le alimentazioni industriali, offre un’ampia flessibilità.

Elmat ha scelto Teltonika Networks per rafforzare la propria offerta nel segmento delle seguenti business unit: connettività industriale, Machine-to-Machine (M2M), Internet of Things (IoT) e telematics per il tracking di mezzi (flotte) e persone. Per avere connessioni remote affidabili, una gestione centralizzata e il massimo della sicurezza, Teltonika è un partner europeo solido e innovativo con una soluzione completa, scalabile e pronta per progetti mission-critical.

Uno degli elementi distintivi di Teltonika è la piattaforma RMS (Remote Management System), che consente di gestire da remoto tutti i dispositivi, semplificando il provisioning, il monitoraggio e gli aggiornamenti, e agendo in modo centralizzato ed efficiente.

Sul fronte della sicurezza, Teltonika integra nativamente funzionalità avanzate come VPN, firewall e accessi protetti, pensati per garantire protezione anche negli ambienti più critici. Inoltre, è presente un ecosistema di supporto ben strutturato che comprende: documentazione tecnica, tool di configurazione, una community attiva e un team di supporto in Europa, sempre disponibile. Teltonika si distingue anche per il suo approccio fortemente orientato al mondo industriale. A differenza di brand più focalizzati su contesti enterprise o SMB, Teltonika nasce per rispondere alle esigenze di ambienti complessi, come applicazioni outdoor, situazioni con condizioni ambientali difficili, mobilità e scenari di automazione industriale.

“La sinergia tra Elmat, distributore a valore aggiunto con una forte competenza tecnica, e Teltonika, produttore globale di dispositivi di rete avanzati, crea una partnership perfetta per supportare progetti di digital transformation” afferma Pierpaolo Amadori, Sales Manager di Elmat. “Condividendo l’importanza di investire in formazione e del supporto post-vendita, questa unione propone un percorso attivo che accompagna il system integrator lungo tutto il ciclo del progetto. Il team di Elmat, conoscendo a fondo le esigenze del mercato italiano, è in grado anche di creare sinergie tra Teltonika e altri partner complementari, semplificando le integrazioni e migliorando l’efficienza dei progetti complessi”.