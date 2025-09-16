 ICOSXperience 2025 ai blocchi di partenza

Confermato l’appuntamento annuale del distributore a valore il prossimo 23 settembre a Lazise, sul lago di Garda. L’evento, rivolto ai partner di canale, vuole essere uno stimolo per gli operatori IT ad accelerare la propria attitudine all’innovazione

Conto alla rovescia per la 5a edizione di ICOSxperience, l’evento annuale di riferimento del distributore a valore ICOS in programma il prossimo 23 settembre nella cornice di Lazise (VR).

Una settimana esatta all’appuntamento che chiama a raccolta i partner del mondo IT al motto ‘The World is Changing, Boots Yours Change’, con l’obiettivo di presentare le più attuali soluzioni proposte dai principali vendor IT presenti nel proprio portfolio.

Il mondo sta cambiando in modo profondo e veloce. Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando le vite e il modo di lavorare di ciascuno di noi. L’affermarsi dell’intelligenza artificiale e della robotica sta trasformando il mondo industriale e non solo. L’automazione e la digitalizzazione sono sempre più diffuse, favorendo un modo più efficiente e più veloce di operare rispetto al passato. In questo scenario, sono molteplici le opportunità da coglire ma non mancano le sfide. A partire da minacce cyber sempre più severe e diffuse, ridotta eco-sostenibilità, nuove normative a cui aderire, obsolescenza dei modelli di business e delle infrastrutture IT tradizionali. Il rischio più grande è che si crei un divario incolmabile tra chi è riesce a tenere il passo e chi invece resta indietro. Per tale motivo, è necessario cavalcare il cambiamento non subirlo, impegnandosi attivamente per farne parte, agendo in prima persona su se stessi e il proprio mondo.

In questo quadro, ICOSXperience 2025 vuole essere uno stimolo per gli operatori IT ad accelerare la propria attitudine all’innovazione, abbracciando nuove tecnologie, nuovi modelli di approccio al mercato, nuove partnership, nuove opportunità di sviluppo del business.

Questo e molto altro saranno al centro della giornata dedicata ai partner in un intenso programma di 24 sessioni, un padiglione espositivo capace di ospitare 38 brand, sessioni di approfondimento tecnico (8 sessioni demo) e molteplici momenti conviviali e di networking. Federico Marini, Managing Director, ICOS

Durante la gioranta, sarà possibile approfondire le ultime novità tecnologiche dei maggiori player del settore (Platinum e Gold sponsor) nella sessione parallele, incontrarli personalmente nell’Area Expo (tutti gli sponsor) o nelle Tech Room dedicate (Platinum).

“Dopo un periodo di relativa stabilità, gli accadimenti sociopolitici di questi ultimi anni stanno mutando profondamente, nel bene e nel male, il nostro modo di vivere e di affrontare la realtà. In questo, l’Information Technology non fa eccezione. L’affermarsi dell’intelligenza artificiale è forse il fattore più dirompente, ma non dimentichiamo il dilagare del crimine informatico che ci obbliga ad adottare contromisure sempre più sofisticate per far fronte ad attacchi cyber pericolosi come non mai, dichiara Federico Marini, Managing Director, ICOS. ICOSXperience, il nostro principale evento di canale, vuole essere uno stimolo rivolto ai partner affinché accelerino la presa di coscienza di questo cambiamento di ‘livello’. O meglio, perché agiscano tempestivamente per farvi fronte, valutando assieme a noi e ai nostri sponsor l’adozione di soluzioni tecnologiche che possono aiutarli ad emergere in un mondo IT che non accenna ad interrompere la sua corsa. Lo slogan scelto per la manifestazione, ‘Boost your change’, si riferisce proprio a questo: la necessità di accelerare il cambiamento, partendo innanzi tutto da sé stessi”.

Appuntamento a Lazise il prossimo 23 settembre!