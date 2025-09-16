▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...

ChannelExpò Partecipa al ChannelExpo 2025 - 24 settembre a Lainate (MI)

 ICOSXperience 2025 ai blocchi di partenza

Confermato l’appuntamento annuale del distributore a valore il prossimo 23 settembre a Lazise, sul lago di Garda. L’evento, rivolto ai partner di canale, vuole essere uno stimolo per gli operatori IT ad accelerare la propria attitudine all’innovazione  

Distributori

Conto alla rovescia per la 5a edizione di ICOSxperience, l’evento annuale di riferimento del distributore a valore ICOS in programma il prossimo 23 settembre nella cornice di Lazise (VR).

Una settimana esatta all’appuntamento che chiama a raccolta i partner del mondo IT al motto ‘The World is Changing, Boots Yours Change’, con l’obiettivo di presentare le più attuali soluzioni proposte dai principali vendor IT presenti nel proprio portfolio.

Il mondo sta cambiando in modo profondo e veloce. Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando le vite e il modo di lavorare di ciascuno di noi. L’affermarsi dell’intelligenza artificiale e della robotica sta trasformando il mondo industriale e non solo. L’automazione e la digitalizzazione sono sempre più diffuse, favorendo un modo più efficiente e più veloce di operare rispetto al passato. In questo scenario, sono molteplici le opportunità da coglire ma non mancano le sfide. A partire da minacce cyber sempre più severe e diffuse, ridotta eco-sostenibilità, nuove normative a cui aderire, obsolescenza dei modelli di business e delle infrastrutture IT tradizionali. Il rischio più grande è che si crei un divario incolmabile tra chi è riesce a tenere il passo e chi invece resta indietro. Per tale motivo, è necessario cavalcare il cambiamento non subirlo, impegnandosi attivamente per farne parte, agendo in prima persona su se stessi e il proprio mondo.

In questo quadro, ICOSXperience 2025 vuole essere uno stimolo per gli operatori IT ad accelerare la propria attitudine all’innovazione, abbracciando nuove tecnologie, nuovi modelli di approccio al mercato, nuove partnership, nuove opportunità di sviluppo del business.

Questo e molto altro saranno al centro della giornata dedicata ai partner in un intenso programma di 24 sessioni, un padiglione espositivo capace di ospitare 38 brand, sessioni di approfondimento tecnico (8 sessioni demo) e molteplici momenti conviviali e di networking.Federico Marini, Managing Director, ICOS

Durante la gioranta, sarà possibile approfondire le ultime novità tecnologiche dei maggiori player del settore (Platinum e Gold sponsor) nella sessione parallele, incontrarli personalmente nell’Area Expo (tutti gli sponsor) o nelle Tech Room dedicate (Platinum).

“Dopo un periodo di relativa stabilità, gli accadimenti sociopolitici di questi ultimi anni stanno mutando profondamente, nel bene e nel male, il nostro modo di vivere e di affrontare la realtà. In questo, l’Information Technology non fa eccezione. L’affermarsi dell’intelligenza artificiale è forse il fattore più dirompente, ma non dimentichiamo il dilagare del crimine informatico che ci obbliga ad adottare contromisure sempre più sofisticate per far fronte ad attacchi cyber pericolosi come non mai, dichiara Federico Marini, Managing Director, ICOS. ICOSXperience, il nostro principale evento di canale, vuole essere uno stimolo rivolto ai partner affinché accelerino la presa di coscienza di questo cambiamento di ‘livello’. O meglio, perché agiscano tempestivamente per farvi fronte, valutando assieme a noi e ai nostri sponsor l’adozione di soluzioni tecnologiche che possono aiutarli ad emergere in un mondo IT che non accenna ad interrompere la sua corsa. Lo slogan scelto per la manifestazione, ‘Boost your change’, si riferisce proprio a questo: la necessità di accelerare il cambiamento, partendo innanzi tutto da sé stessi”.

Appuntamento a Lazise il prossimo 23 settembre!

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
Abbonati alla rivista ChannelCity Magazine e ricevi la tua copia.
Tags: cybersecurity ai icos infrastrutture IT ICOSXperience ICOSXperience 2025 cambiamento

Notizie correlate

Arrow Electronics si aggiudica quattro ChannelWatch Awards di CONTEXT per il 2025

Il canale ICT tra stabilità e trasformazione: AI, cloud e sicurezza riscrivono le priorità

TD SYNNEX Italy premiata da Context come “Best Cloud Distributor” e “Most Innovative Distributor”

TD SYNNEX raggiunge in anticipo gli obiettivi climatici 2030

Computer Gross distribuisce Flashstart

Ingram Micro Italia in partnership strategica con Swimlane

CIPS con Moxoff porta l'AI nel canale IT

Fine del supporto di Windows 10: il 14 ottobre 2025 è la data chiave, TD SYNNEX anticipa la svolta

Speciali Tutti gli speciali

Speciale

Printing, un mercato in continua evoluzione

Speciale

Speciale: AI, se non ora quando?

Speciale

NetApp Power Team 2025

Speciale

Per una cybersecurity concreta

Speciale

Videosorveglianza, non più una semplice videocamera

Calendario Tutto

Set 17
Virtual Certification Day Acronis | Ultimate M365 + RMM
Set 17
Microsoft AI Cloud Partner Program: Opportunità e Incentivi per i Partner Azure
Set 17
Licensing Club M365 & Security
Set 17
MSI Business Roadshow - Emilia Romagna
Set 17
Entra nel futuro della stampa insieme a Xerox
Set 18
ACRONIS LOUNGE Cybersecurity in Azione. Incontra Acronis e Rivoluziona la tua proposta al mercato - Roma
Set 18
Zero Trust senza compromessi: difendi dati, accessi, Web App e API con una strategia di sicurezza multi-layer.
Set 18
ArrowSphere AI Assistant e il Customer Portal: il tandem vincente per il tuo business cloud
Set 18
Discover Huawei! Un viaggio tra tecnologia, soluzioni e opportunità

Magazine Tutti i numeri

ChannelCity Magazine


Leggi il Magazine

Iscriviti alla nostra newsletter

Mantieniti aggiornato sul mondo del canale ICT

Iscriviti alla newsletter

G11 Media Networks

ChannelCity

ChannelCity e' un canale di BitCity, testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como ,
n. 21/2007 del 11/10/2007- Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132 Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.

www.channelcity.it - 8.3.23 - 4.6.3