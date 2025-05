Appuntamento a NetApp Power Team

Mancano pochi giorni a NetApp Power Team, un evento esclusivo creato su misura per l'ecosistema di canale e i partner interessanti a ‘vivere’ il mondo NetApp e a esplorare nuove sinergie nel settore IT.

Un’occasione unica per scoprire i trend emergenti e le tecnologie che stanno ridisegnando presente e futuro del business. Il tutto all’insegna dell’innovazione.

Un evento ideato con l’obiettivo di favorire l'interazione e lo scambio di idee tra operatori del settore, puntando a creare collaborazioni e alleanze virtuose per accelerare la crescita del business congiunto. Le opportunità di networking sono fondamentali, in quanto aprono le porte a iniziative di collaborazione e promuovono relazioni di valore.

I partner possono sfruttare al meglio l'evento, partecipando attivamente, condividendo i loro punti di vista e scambiando idee su tendenze e best practice del settore. Queste interazioni non mirano solo a creare connessioni, ma anche a gettare le basi per future collaborazioni che possono portare a crescita e innovazione condivise.

Un disegno in cui NetApp si pone come trait d’union e punto di riferimento dell’ecosistema canale.

E allora cosa aspetti, iscriviti subito all’evento!

Partecipa all'evento