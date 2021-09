Passepartout, oltre l'orizzonte. Al via la strategia post-pandemia

Alla Convention Island tenutasi in presenza in Sardegna nei giorni scorsi, la software house di San Marino è pronta a ripartire con il proprio ecossitema di partner e traccia le direzioni future. Il PNRR rappresenta un’occasione propulsiva dell’attività di innovazione tecnologica del tessuto produttivo. Un’opportunità imperdibile che richiede una svolta, necessaria a cogliere la domanda di trasformazione digitale delle filiere produttive

Stefano Franceschini, Presidente di Passepartout



Tre, due, uno… si riparte. Lo sta facendo la nota software house di San Marinoai suoi partner commerciali.Lo ha fatto al motto ', in occasione deldall’inizio della pandemia, nel corso del consueto meeting denominato quest’annopresso il Resort Le Dune di Badesi (SS).Sul palco dell’evento i top manager aziendali, a partire dalproprio nei giorni in cui la Commissione europea ha versato all'Italia la(pari a 24,9 miliardi di euro) previsti dal, finanziato in larga parte con il Recovery Fund. Il pacchetto di investimenti e riforme presenti nel piano, rappresenta la risposta concreta del nostro Paese agli effetti negativi del Covid-19 sull’economia nazionale. Lasi è abbattuta sucon una, lontana dagli incrementi di Pil delle principali nazioni europee negli ultimi dieci anni. Tra le cause di questa crescita lenta, il PNRR identifica unitaliano, dovuto principalmente alla. Difficoltà sottolineate anche dall’indice comunitario di digitalizzazione dell’economia e della società () cheL’diventa così ilche mette a disposizione delle aziende produttivegrazie al piano(evoluzione del precedente programma Industria 4.0). Per un’azienda comee per i suoi, da sempre impegnati nel processo di digitalizzazione delle imprese italiane, “Ildel tessuto produttivo. Un’opportunità imperdibile che implica però una svolta, necessaria ache, verrà generata dalla disponibilità di nuovi fondi, sotto forma di credito di imposta. In questo senso noi come Passepartout abbiamo identificato: l’efficientamento del modulo, unito alla possibilità di dialogare con ie l’ampliamento delle funzioni per la, arrivando a integrare lacon il gestionale. Tutto ciò senza dimenticare, i fondi del recovery plan nazionale che, saranno presto disponibili per la transizione ecologica e per tanti altri settori dove Passepartout opera da sempre come agricoltura, turismo e cultura”, affermano i manager di Passepartout.Il desiderio diha imposto anche uno storico cambio di filosofia nella strategia di investimento di. Per la prima volta infatti l’azienda ha attuato un, andando ad acquisire negli ultimi dodici mesi, le quote di maggioranza di due società:, protagoniste attive nella digital transformation del comparto produttivo e logistico, di tante realtà economiche italiane. Una mossa dettata da esigenze di, vista l’imminente decorrenza del nuovo piano di politica industriale (al via dal 16 novembre) e da ovvie logiche di customer retention e accesso a nuovi mercati.un’azienda emiliana, impegnata in innovazione tecnologica per leproprio nell’ambito del piano Transizione 4.0. Mediante il know-how acquisito dall’azienda in trenta anni di esperienza nella digitalizzazione della produzione, Passepartout sarà presto in grado di offrire ai suoi clienti un(Manufacturing Execution System) da affiancare a Mexal e un sistema di, mediante driver proprietari.è invece una società barese che si occupa da più di dieci anni di, con un ventaglio di soluzioni mobile in grado di facilitare la gestione delle operazioni di vendita e magazzino. L’offerta Passepartout si arricchisce così di nuovi applicativi per la raccolta ordini, tentata vendita e assistenza ma soprattutto, di unche permette di gestire ogni fase operativa del transito di merci in magazzino.Per la prima volta durante questo anno, Passepartout, oltre a partecipare due aziende esterne, ha scelto di svolgere un’operazione particolare anche nella gestione di un partner commerciale costretto a cessare la propria attività. È nata così la, con la creazione di, rivenditore indipendente per la Puglia.Come di consueto, in occasione della convention annuale, Passepartout ha presentato ai partner. Positivi nonostante tutto, gliper la divisione(+3% rispetto al 2019) e(+7%), con un trend di crescita costante anche al 30 giugno e un aumento complessivo del 2,5% (2020 su 2019).Nel comparto PMI crescita è ilcon un +17% al 31 dicembre 2020 e un +6% a metà anno in corso rispetto al precedente a far registrare la migliore performance di crescita.Importanti incrementi di fatturato per la divisione., delle soluzioni per ristoranti (+24% al 31 dicembre 2020), dovute all’alta domanda di sistemi digitali per il food delivery durante la pandemia e una crescita in forte aumento dell’offerta hôtellerie, soprattutto dopo il termine delle restrizioni imposte al settore dell’ospitalità (+10% nei primi sei mesi del 2021 rispetto al 2020).Fatturato positivo anche per i(+16% rispetto al 2019), trainati dalla forte domanda di soluzioni gestionali accessibili ovunque, per attuare politiche di lavoro a distanza. In aumento anche il totale delle(+3%) e degli(+3,7%) con una previsione di un parco installato oltre le 31mila unità a fine anno.Come accennato, con leda parte di, delle due tech company, è iniziata unaper, l’ERP di punta della software house sammarinese. Alla consueta flessibilità del gestionale e alla piattaforma di sviluppo dedicata ai partner, si affiancano per la prima volta due, pronte sin da subito all’utilizzo e in completa connessione con l’ecosistema aziendale. Il passaggio riguarda due ambiti,, ritenuti fondamentali dal direttivo Passepartout per intercettare gli investimenti delle PMI che, seguiranno al pianoe per offrire un prodotto sempre più completo e performante, capace diCon il know-how acquisito da Passepartout grazie a queste due operazioni, in Mexal arrivano già nel corso di questo mese, gli applicativi mobile diperoltre al(Manufacturing Execution System) e ai driver di, capaci di fardi produzione connesse. Un risultato eccezionale in termini di, in quanto la decorrenza del nuovo piano di politica industriale contenuto nel PNRR, è prevista dal 16 novembre 2021.Proprio in direzione di un, si muove anche lodel software aziendale, con l’obiettivo di renderlo sempre piùe in grado dinella sua configurazione in base aiche può gestire il programma.Per quanto riguarda la, oltre all’apporto strategico delle soluzioni Zerodo che verranno integrate con il gestionale, sono state riviste diverse funzionalità chiave. La novità principale riguarda lache prevede ora lee diventaA completamento dell’opera di revisione del gestionale per le PMI una nuova versione grafica dell’interfaccia della, più intuitiva e navigabile.Una innovazione di grande portata per Mexal, è rappresentata ancheper richiamare le personalizzazioni effettuate mediante la piattaforma di sviluppo PassBuilder. In beta già da settembre le API sono utilizzabili per integrare Mexal nell’ambito dei più moderni progetti di sviluppo. Sia perche per, il gestionale dedicato ai commercialisti di Passepartout, arrivano novità anche sul fronte dell’e della. In Passcom debuttano anche il nuovo modello di delega F24 e un sistema di avviamento dei nuovi clienti completamento rivisto. Lerappresentano una delle funzionalità fiscali più utilizzate dagli utentiche desiderano sempre piùViaggia su due binari paralleli,, lo sviluppo delle soluzioni per i settoridi Passepartout che traguarda lacondivisa da tutti i gestionali per hotel, negozi e ristoranti. Il progetto di una shared cloud analytics solution ha l’obiettivo di rendere accessibile a una platea sempre più ampia, la possibilità di, attraverso un servizio online raggiungibile da qualsiasi piattaforma e pronto all’uso, senza setup iniziale.La nuova data analytics dei gestionali Welcome, Menu e Retail è disponibile anche incon la possibilità aggiuntiva di personalizzare le dashboard e creare nuovi grafici attraverso l’editor web. La piattaforma saràanche per l’ERP Passepartout,Proprio il cloud è al centro anche dell’altro progetto di ottimizzazione delle soluzioni per negozi e ristoranti,che debuttano in versione. In questa configurazione ibrida, la componente installata localmente si sincronizza in automatico con una controparte gemella presente in server farm Passepartout, garantendo il, con tutti i vantaggi del cloud in termini di backup, ripristino in caso di guasti e analisi dati raccolti dall’installazione on premise. Numerose le novità in questo settore.Grandiper le soluzioni gestionali della divisione Ho.Re.Ca e retail Passepartout arrivano anche sul fronte deie del. Le prenotazioni alberghiere passate daldi Welcome sono aumentate del 169% nei tre mesi estivi del 2021 rispetto all’anno precedente mentre nello stesso periodo, le prenotazioni gestite dalsono cresciute del 130%. Aumento stratosferico del 180%, anche per il valore deitransitato dalalberghiero.Nel corso della Convention, la divisioneha presentato idell’ultimo anno di attività. I, complice la sempre più maturata convinzione nelle imprese italiane, della centralità di un sistema di vendita online all’interno della loro strategia di ingresso sul mercato.I clienti Passepartout che, possono beneficiare, non si sono fatti sfuggire l’opportunità di ampliare le occasioni di vendita durante il lockdown, tant’è che nel 2020 la crescita di siti pubblicati è del 106% sul precedente anno, con un ulteriore rimbalzo del 20% nei primi sei mesi del 2021. Nell’ultimo anno, a una soluzione per la creazione di store online sempre più completa, come Passweb, si aggiungono diverse novità che completano il fitto quadro diCon l’arrivo delle due fintech, sono. Nel corso del 2021 arriva ancheche, prevede l’applicazione del regime IVA dello stato di destinazione dei prodotti.Numerose le funzionalità aggiunte, tra cui laopensource e proprietari, nonché lato sicurezza, alla connessione con Google Authenticator come modalità di autenticazione a due fattori per l’accesso al backend.