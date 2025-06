Allnet.Italia ICT Solutions Day 2025: esplorazione, connessione e tecnologia

“Abbiamo scelto il tema del viaggio di scoperta per celebrare il nostro viaggio di 25 anni sul mercato ICT, ma anche per sottolineare il nostro approccio aperto, curioso e pragmatico” spiega Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia. Appuntamento il 25 giugno a Casalecchio di Reno (BO)

Allnet.Italia, distributore indipendente ad alto valore aggiunto specializzato in soluzioni innovative nell’IT e nelle telecomunicazioni, dedica l’annuale kermesse tecnologica al tema del viaggio di esplorazione, all’apertura di nuove strade che anticipano le tecnologie emergenti e guidano il settore ICT verso il futuro. Allnet.Italia, infatti, deve la sua crescita all’esplorazione del networking, della cybersecurity, della comunicazione unificata e dell’IoT, connettendo aziende e soluzioni all’avanguardia (25 giugno a Casalecchio di Reno - BO).

Inoltre, per celebrare il suo 25esimo compleanno all’insegna dell’innovazione, Allnet.Italia è lieta di ospitare la tappa “Special Stage” di Hackdriatic, hackathon organizzato da ExpoSecurity- The Cyber Security Conference, dove le menti più brillanti si sfidano a colpi di exploit, forensic e creatività digitale. Studenti, junior professional e appassionati di cybersecurity e ethical hacking affronteranno sfide reali e simulate, lavorando in team guidati da mentor esperti. I più brillanti avranno anche la possibilità di ottenere un colloquio per collaborare con Allnet.Italia.

Presentato da Rudy Bandiera, divulgatore, scrittore, formatore ed esperto in Ultra-Comunicazione, l’evento si aprirà con l’esibizione futuristica di danza e giocoleria di Luxarcana. In aggiunta all’area espositiva dove partner e vendor presenteranno le loro ultime innovazioni, si susseguiranno una serie di tavole rotonde incentrate sugli end user che offriranno un punto di vista concreto sulle vere necessità digitali del mercato finale.

“Abbiamo scelto il tema del viaggio di scoperta per celebrare il nostro viaggio di 25 anni sul mercato ICT, ma anche per sottolineare il nostro approccio aperto, curioso e pragmatico”, spiega Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia. “Anche per questo siamo entusiasti di condividere il nostro evento con Hackdriatic e i giovani innovatori che si cimenteranno nell’hackathon. Infine, con la selezione delle aree tematiche e degli interventi, abbiamo voluto riportare l’attenzione sull’utente finale, vero cliente di ogni soluzione tecnologica, dando spazio agli esperti per raccontarci le sfide e le nuove opportunità che il progresso digitale sta offrendo in diversi ambiti quali la pubblica amministrazione, l’energia, il turismo e l’ospitalità."

Le sessioni si susseguiranno fino a sera quando daranno spazio al party di chiusura finale. Tra le principali tavole rotonde riportiamo:

· “Esplorare il Mercato | PA, Energia e Smart City: Tecnologie al Servizio del Sistema Paese”, che prevede gli interventi dell’Onorevole Giulia Pastorella, Deputata della Repubblica dal 2022 e Direttrice delle relazioni istituzionali con l'Unione Europea, Piero Pelizzaro, Direttore Officina per la Rigenerazione dell'Immobile Pubblico ed Esperto Smart City & Urban Resilience e Federico Bevilacqua, Presidente Assium (Associazione Italiana Utility Manager).

· “Esplorare il Mercato | PMI, Turismo e Retail: Digitalizzazione per Crescere e Competere”, che illustrerà le sfide di sostenibilità, customer experience, e automazione del settore grazie agli interventi di Fabio Primerano, Presidente Federalberghi Lombardia, Pierluigi Sandonnini, giornalista, e Stefano Valvason - Direttore Generale A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie.

· “Cybersecurity | Proteggere Innovazione e Crescita nell’Era Digitale”, che affronterà strategie pratiche, trend e minacce attuali con Brian Turnbow, DCT di CDLAN SpA e Francesco Perna, Associate Partner, IBM Consulting.

L’ICT Solutions Day offre dunque un’occasione unica per esplorare come le tecnologie stanno trasformando e migliorando l’esperienza e le vite degli utenti finali in diversi ambiti. Grazie a questo momento di incontro e riflessione, Allnet.Italia offre a tutti gli operatori del mondo tech l’opportunità di confrontarsi, imparare e lasciarsi ispirare a guidare il cambiamento, promuovendo un’adozione consapevole e strategica delle tecnologie innovative per un impatto positivo e duraturo nel business e nella società.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i professionisti su: ICT Solutions Day 2025