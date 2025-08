Distributori IT europei resilienti nell'incertezza grazie a software e AI

L’analisi del secondo trimestre di Context mostra buoni dati anche per l'hardware (a parte il networking). “Il settore si sta adattando alla volatilità"

La società di analisi di mercato Context ha rilasciato il suo SalesWatch Distribution Report per il secondo trimestre 2025, che integra i dati del Global Technology Distribution Council (GTDC).

Il rapporto racconta un settore della distribuzione IT europea che si sta adattando sia alla volatilità a breve termine causata da pressioni economiche esterne, sia alla trasformazione a lungo termine, con le organizzazioni che investono in nuove infrastrutture e dispositivi endpoint.

Il trimestre è stato caratterizzato da vendite solide di software e hardware desktop e da un calo delle soluzioni di rete in uno scenario di persistenti incertezze collegate soprattutto alla politica di dazi degli USA.

Le fluttuazioni del dollaro USA, il potenziale aumento delle tariffe sui metalli europei e i cambiamenti nella politica commerciale degli Stati Uniti, spiega Context, hanno avuto impatti immediati sulla logistica dei prodotti e sulle strategie di prezzo.

Mercati di grandi dimensioni come Germania, Regno Unito, Italia e Spagna hanno riportato risultati inferiori alle aspettative. La Francia invece ha mostrato una performance stabile, mentre sia Polonia che la regione Nordica hanno continuato a superare i benchmark del 2023 e 2024. Spagna e Italia, nonostante i risultati altalenanti settimana per settimana, sono rimaste tra i primi cinque paesi in termini di performance complessiva.

Virtualizzazione e security software sopra la media

Context rileva che i comparti virtualizzazione e security software sono stati i principali fattori di crescita, con performance ben superiori alla media. L’avvicinarsi della fine del supporto per Windows 10 ha ulteriormente spinto le già forti vendite di desktop computer. Anche la domanda di schede grafiche e processori, specialmente per il gaming, ha contribuito a incrementare i ricavi hardware.

Al contrario, il mercato del networking equipment ha registrato un calo significativo anno su anno.

"Il mercato sta mostrando una resilienza notevole in uno scenario macroeconomico complesso. Le pressioni geopolitiche in corso, in particolare quelle relative alle tariffe USA-UE e alle oscillazioni valutarie, stanno chiaramente creando incertezza. Tuttavia, in tutta Europa, la crescita sostenuta nel software e nelle categorie hardware collegate all’AI evidenzia una tendenza di modernizzazione nell'IT aziendale che continua”, ha spiegato Anthony Frot, Research Director di Context.

Le previsioni per l’intero 2025

Secondo Context la sostituzione di dispositivi Windows 10 e l'interesse crescente per gli AI PC dovrebbero sostenere una forte crescita dei dispositivi desktop e mobili fino alla fine del 2025.

Le proiezioni per l’intero anno della società di ricerca sono di un aumento dell’11,8% nelle vendite di unità desktop e dell’11,7% nei relativi ricavi. Nonostante queste tendenze positive, permangono cautela e incertezze riguardo al settore del networking e al segmento dei tablet.

“La crescita complessiva dei ricavi potrebbe essere limitata dalla performance del mercato enterprise networking, che si prevede crescerà solo dello 0,6%, e per i tablet da un difficile confronto con il secondo trimestre 2024. Una nota positiva in ambito enterprise IT è che gli investimenti nelle infrastrutture AI stanno trainando l’aggiornamento delle infrastrutture di networking dei data center”, spiega Frot.